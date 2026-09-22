BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|BMW-Anlage
|
22.09.2026 10:03:35
DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BMW-Investment von vor 10 Jahren verloren
Am 22.09.2016 wurde das BMW-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der BMW-Anteile betrug an diesem Tag 76,28 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,110 BMW-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des BMW-Papiers auf 60,14 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 788,41 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -21,16 Prozent.
Zuletzt ergab sich für BMW eine Börsenbewertung in Höhe von 36,17 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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