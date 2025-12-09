DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BMW-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen BMW-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das BMW-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der BMW-Aktie betrug an diesem Tag 73,13 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BMW-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,367 BMW-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 97,14 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 132,83 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32,83 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte BMW einen Börsenwert von 58,82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at