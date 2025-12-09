BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler BMW-Einstieg? 09.12.2025 10:03:51

DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BMW-Investment von vor 5 Jahren verdient

DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BMW-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen BMW-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das BMW-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der BMW-Aktie betrug an diesem Tag 73,13 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BMW-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,367 BMW-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 97,14 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 132,83 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32,83 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte BMW einen Börsenwert von 58,82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Gyuszkofoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu BMW AGmehr Nachrichten

Analysen zu BMW AGmehr Analysen

12:55 BMW Outperform Bernstein Research
08:52 BMW Buy Deutsche Bank AG
05.12.25 BMW Outperform Bernstein Research
26.11.25 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BMW AG 97,08 0,39% BMW AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:47 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen