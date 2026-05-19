BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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Profitabler BMW-Einstieg? 19.05.2026 10:04:09

DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein BMW-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein BMW-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen BMW-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurde das BMW-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 103,38 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,673 BMW-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen BMW-Aktien wären am 18.05.2026 716,97 EUR wert, da der Schlussstand 74,12 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 28,30 Prozent vermindert.

Am Markt war BMW jüngst 44,93 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Harold Cunningham/Getty Images

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