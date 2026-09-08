BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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Rentabler BMW-Einstieg? 08.09.2026 10:03:40

DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein BMW-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein BMW-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen BMW-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der BMW-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 95,62 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 104,581 BMW-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der BMW-Aktie auf 62,84 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 571,85 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 34,28 Prozent vermindert.

BMW wurde jüngst mit einem Börsenwert von 37,61 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ninelle / Shutterstock.com

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