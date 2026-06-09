DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein BMW-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem BMW-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen BMW-Anteile an diesem Tag bei 77,02 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die BMW-Aktie investiert hätte, hätte er nun 12,984 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.06.2026 auf 69,74 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 905,48 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,45 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte BMW einen Börsenwert von 42,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at