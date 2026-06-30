DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BMW von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in BMW-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der BMW-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 65,79 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,200 BMW-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 29.06.2026 auf 57,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 873,99 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12,60 Prozent verringert.

Der Börsenwert von BMW belief sich zuletzt auf 35,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at