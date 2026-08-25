BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|BMW-Performance im Blick
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25.08.2026 10:03:37
DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BMW von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der BMW-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 76,22 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das BMW-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,312 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (58,32 EUR), wäre die Investition nun 76,52 EUR wert. Die Abnahme von 100 EUR zu 76,52 EUR entspricht einer negativen Performance von 23,48 Prozent.
Alle BMW-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 35,26 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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