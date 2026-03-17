BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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Frühes Investment 17.03.2026 10:03:59

DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Verlust hätte eine BMW-Investition von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Verlust hätte eine BMW-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BMW-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der BMW-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 83,54 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 11,970 BMW-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 79,08 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 946,61 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,34 Prozent verringert.

Der BMW-Wert an der Börse wurde auf 47,90 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ninelle / Shutterstock.com

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