DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Verlust hätte eine BMW-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BMW-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der BMW-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 83,54 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 11,970 BMW-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 79,08 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 946,61 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,34 Prozent verringert.

Der BMW-Wert an der Börse wurde auf 47,90 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at