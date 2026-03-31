BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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BMW-Anlage 31.03.2026 10:03:49

DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BMW von vor 5 Jahren angefallen

DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BMW von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen BMW-Einstiegs gewesen.

Das BMW-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das BMW-Papier bei 88,47 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das BMW-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,130 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen BMW-Anteile wären am 30.03.2026 88,23 EUR wert, da der Schlussstand 78,06 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 11,77 Prozent.

BMW erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 47,34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Teerapun / Shutterstock.com

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