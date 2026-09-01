BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|BMW-Anlage unter der Lupe
|
01.09.2026 10:03:56
DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BMW von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit BMW-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die BMW-Aktie an diesem Tag 90,52 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 11,047 BMW-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der BMW-Aktie auf 61,98 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 684,71 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 31,53 Prozent.
Insgesamt war BMW zuletzt 37,51 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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