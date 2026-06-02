BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Langfristige Anlage
|
02.06.2026 10:04:20
DAX 40-Titel BMW-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in BMW von vor 10 Jahren rentabel gewesen?
Vor 10 Jahren wurden BMW-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 74,05 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,350 BMW-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 01.06.2026 auf 73,72 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99,55 EUR wert. Damit wäre die Investition 0,45 Prozent weniger wert.
BMW erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 44,91 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Teerapun / Shutterstock.com
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