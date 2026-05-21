Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Qualitätsdividende
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21.05.2026 10:03:18
DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: Brenntag SE passt Dividende nach unten an
Wie im Zuge der Hauptversammlung von DAX 40-Wert Brenntag SE am 20.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 1,90 EUR für das Jahr 2025. Im Vorjahresvergleich kommt dies einer Verringerung der Brenntag SE-Dividende um 9,52 Prozent gleich. Somit vergütet Brenntag SE die Aktionäre insgesamt mit 303,20 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich damit keine Veränderung ergeben, wie die Dividendenhistorie zeigt.
Ausschüttungsrendite im Fokus
Schlussendlich notierte die Brenntag SE-Aktie am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 58,82 EUR. Der Brenntag SE-Titel wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Brenntag SE-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Dividendenauszahlung an die Brenntag SE-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist die Brenntag SE-Aktie eine Dividendenrendite von 3,83 Prozent auf. Die Dividendenrendite stieg damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 3,63 Prozent betrug.
Aktienkurs vs. tatsächliche Rendite
Innerhalb von 1 Jahr sank der Kurs von Brenntag SE via XETRA um 2,91 Prozent. Wird die Rendite inklusive der Dividende gesehen, fand in dem Zeitraum eine Steigerung von 3,42 Prozent statt.
Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel Brenntag SE
Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Experten eine Senkung der Dividende auf 1,85 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 3,23 Prozent sinken.
Kerndaten der Brenntag SE-Aktie
Der Börsenwert des DAX 40-Unternehmens Brenntag SE steht aktuell bei 8,628 Mrd. EUR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Brenntag SE beläuft sich aktuell auf 27,05. Im Jahr 2025 erzielte Brenntag SE einen Umsatz von 15,172 Mrd.EUR sowie ein EPS von 1,83 EUR.
Redaktion finanzen.at
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