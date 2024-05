DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Brenntag SE Aktionären eine Freude

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Brenntag SE-Aktionäre über eine Dividendenauszahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von DAX 40-Wert Brenntag SE am 23.05.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2023 2,10 EUR. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividende noch bei 2,00 EUR angesetzt wurde. 304,70 Mio. EUR werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Damit wurde die Brenntag SE-Gesamtdividendenausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 36,03 Prozent erhöht.

Brenntag SE-Aktien-Dividendenrendite

Zum XETRA-Schluss notierte der Brenntag SE-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 67,28 EUR. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Brenntag SE wird der Brenntag SE-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Brenntag SE-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Zahlung der Aktionärsvergütung an die Brenntag SE-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Die Brenntag SE-Aktie verzeichnet für 2023 eine Dividendenrendite von 2,52 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verringert, damals betrug sie noch 3,35 Prozent.

Brenntag SE-Aktienkurs verglichen mit realer Rendite

Innerhalb von 3 Jahren reduzierte sich der Kurs von Brenntag SE via XETRA um 12,87 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite gemessen an einer Performance von -2,91 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Brenntag SE

Für das Jahr 2024 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 2,15 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 3,18 Prozent hinzugewinnen.

Basisdaten von Dividenden-Aktie Brenntag SE

Die Marktkapitalisierung des DAX 40-Unternehmens Brenntag SE beläuft sich aktuell auf 9,789 Mrd. EUR. Das Brenntag SE-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 17,59. Der Umsatz von Brenntag SE belief sich in 2023 auf 16,815 Mrd. EUR. Das EPS summierte sich derweil auf 4,73 EUR.

Redaktion finanzen.at