Brenntag Aktie

Brenntag für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukratives Brenntag SE-Investment? 21.10.2026 10:03:28

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Brenntag SE-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Brenntag SE-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 50,64 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Brenntag SE-Aktie investiert hat, hat nun 1,975 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 122,95 EUR, da sich der Wert eines Brenntag SE-Papiers am 20.10.2026 auf 62,26 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 22,95 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Brenntag SE eine Börsenbewertung in Höhe von 9,31 Mrd. Euro. Die Brenntag SE-Aktie ging am 29.03.2010 an die Börse XETRA. Der Erstkurs der Brenntag SE-Aktie lag beim Börsengang bei 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Brenntag

Nachrichten zu Brenntag SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Brenntag SE

mehr Analysen
01.10.26 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 Brenntag Hold Jefferies & Company Inc.
24.09.26 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 Brenntag Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Brenntag SE 62,12 0,19% Brenntag SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

01:57 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen