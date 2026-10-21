Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Lukratives Brenntag SE-Investment?
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21.10.2026 10:03:28
DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Brenntag SE-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 50,64 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Brenntag SE-Aktie investiert hat, hat nun 1,975 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 122,95 EUR, da sich der Wert eines Brenntag SE-Papiers am 20.10.2026 auf 62,26 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 22,95 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Brenntag SE eine Börsenbewertung in Höhe von 9,31 Mrd. Euro. Die Brenntag SE-Aktie ging am 29.03.2010 an die Börse XETRA. Der Erstkurs der Brenntag SE-Aktie lag beim Börsengang bei 51,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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