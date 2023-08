DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Brenntag SE eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Brenntag SE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Brenntag SE-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 50,98 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 196,155 Brenntag SE-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 017,26 EUR, da sich der Wert eines Brenntag SE-Papiers am 15.08.2023 auf 71,46 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 40,17 Prozent angewachsen.

Brenntag SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,83 Mrd. Euro gelistet. Die Brenntag SE-Aktie ging am 29.03.2010 an die Börse XETRA. Der Erstkurs der Brenntag SE-Aktie lag beim Börsengang bei 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at