DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Brenntag SE-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde die Brenntag SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Brenntag SE-Aktie bei 46,43 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Brenntag SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21,538 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 064,83 EUR, da sich der Wert eines Brenntag SE-Anteils am 06.01.2026 auf 49,44 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 6,48 Prozent.

Brenntag SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,19 Mrd. Euro. Am 29.03.2010 wurden Brenntag SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Brenntag SE-Papiers lag beim Börsengang bei 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at