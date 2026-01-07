Brenntag Aktie

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

Lohnender Brenntag SE-Einstieg? 07.01.2026 10:03:58

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Brenntag SE-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde die Brenntag SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Brenntag SE-Aktie bei 46,43 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Brenntag SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21,538 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 064,83 EUR, da sich der Wert eines Brenntag SE-Anteils am 06.01.2026 auf 49,44 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 6,48 Prozent.

Brenntag SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,19 Mrd. Euro. Am 29.03.2010 wurden Brenntag SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Brenntag SE-Papiers lag beim Börsengang bei 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Brenntag

06.01.26 Brenntag Underweight Morgan Stanley
18.12.25 Brenntag Buy Warburg Research
12.12.25 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
10.12.25 Brenntag Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.25 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
