Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Investmentbeispiel
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11.11.2026 10:03:54
DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Brenntag SE von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Brenntag SE-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Brenntag SE-Anteile bei 46,42 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Brenntag SE-Aktie investierten, hätten nun 2,154 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 132,70 EUR, da sich der Wert eines Brenntag SE-Papiers am 10.11.2026 auf 61,60 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +32,70 Prozent.
Insgesamt war Brenntag SE zuletzt 8,83 Mrd. Euro wert. Die Brenntag SE-Aktie wurde am 29.03.2010 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Brenntag SE-Papiers lag beim Börsengang bei 51,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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