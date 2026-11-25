Wer vor Jahren in Brenntag SE eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Brenntag SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Brenntag SE-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 77,98 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Brenntag SE-Aktie investierten, hätten nun 128,238 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Brenntag SE-Papiers auf 55,36 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 099,26 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -29,01 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Brenntag SE bezifferte sich zuletzt auf 8,08 Mrd. Euro. Am 29.03.2010 wagte die Brenntag SE-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Den ersten Handelstag begann der Brenntag SE-Anteilsschein bei 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at