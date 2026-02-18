Brenntag Aktie

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

Brenntag SE-Investment 18.02.2026 10:04:02

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor 3 Jahren verloren

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Brenntag SE-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Brenntag SE-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Brenntag SE-Aktie bei 72,92 EUR. Bei einem Brenntag SE-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,714 Brenntag SE-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.02.2026 auf 57,46 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 787,99 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 21,20 Prozent verringert.

Brenntag SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,23 Mrd. Euro gelistet. Die Brenntag SE-Aktie ging am 29.03.2010 an die Börse XETRA. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Brenntag SE-Papiers auf 51,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Brenntag

