Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Brenntag SE-Investment
|
18.02.2026 10:04:02
DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Brenntag SE-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Brenntag SE-Aktie bei 72,92 EUR. Bei einem Brenntag SE-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,714 Brenntag SE-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.02.2026 auf 57,46 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 787,99 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 21,20 Prozent verringert.
Brenntag SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,23 Mrd. Euro gelistet. Die Brenntag SE-Aktie ging am 29.03.2010 an die Börse XETRA. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Brenntag SE-Papiers auf 51,10 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Brenntag SE
|
09:29
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
18.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
18.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX letztendlich stärker (finanzen.at)
|
18.02.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
18.02.26
|Freundlicher Handel: DAX zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
18.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
18.02.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)