DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit Brenntag SE-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 70,68 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Brenntag SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,415 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 111,04 EUR, da sich der Wert einer Brenntag SE-Aktie am 13.02.2024 auf 78,48 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 111,04 EUR, was einer positiven Performance von 11,04 Prozent entspricht.

Alle Brenntag SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,26 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Brenntag SE-Aktie fand am 29.03.2010 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Brenntag SE-Aktie wurde der Erstkurs mit 51,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at