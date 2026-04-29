DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Brenntag SE von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Brenntag SE-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Brenntag SE-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 51,21 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 195,274 Brenntag SE-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Brenntag SE-Papiers auf 59,86 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 689,12 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +16,89 Prozent.

Brenntag SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,68 Mrd. Euro gelistet. Das Börsendebüt der Brenntag SE-Papiere fand am 29.03.2010 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Brenntag SE-Aktie lag beim Börsengang bei 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at