DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Brenntag SE von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Brenntag SE-Aktie Investoren gebracht.

Brenntag SE-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 66,14 EUR wert. Bei einem Brenntag SE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 151,194 Brenntag SE-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Brenntag SE-Papiers auf 49,69 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 512,85 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 24,87 Prozent gleich.

Alle Brenntag SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,17 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Brenntag SE-Papiere an der Börse XETRA war der 29.03.2010. Der erste festgestellte Kurs des Brenntag SE-Papiers lag damals bei 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at