Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

Brenntag Aktie

Brenntag für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes Brenntag SE-Investment? 18.03.2026 10:04:50

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Brenntag SE von vor 3 Jahren verloren

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Brenntag SE von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Brenntag SE-Aktie Investoren gebracht.

Brenntag SE-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 66,14 EUR wert. Bei einem Brenntag SE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 151,194 Brenntag SE-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Brenntag SE-Papiers auf 49,69 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 512,85 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 24,87 Prozent gleich.

Alle Brenntag SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,17 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Brenntag SE-Papiere an der Börse XETRA war der 29.03.2010. Der erste festgestellte Kurs des Brenntag SE-Papiers lag damals bei 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Brenntag

Nachrichten zu Brenntag SE

mehr Nachrichten