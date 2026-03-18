Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Lohnendes Brenntag SE-Investment?
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18.03.2026 10:04:50
DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Brenntag SE von vor 3 Jahren verloren
Brenntag SE-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 66,14 EUR wert. Bei einem Brenntag SE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 151,194 Brenntag SE-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Brenntag SE-Papiers auf 49,69 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 512,85 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 24,87 Prozent gleich.
Alle Brenntag SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,17 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Brenntag SE-Papiere an der Börse XETRA war der 29.03.2010. Der erste festgestellte Kurs des Brenntag SE-Papiers lag damals bei 51,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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