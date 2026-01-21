Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Rentable Brenntag SE-Investition?
|
21.01.2026 10:04:21
DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Brenntag SE-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 67,22 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Brenntag SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,488 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 71,84 EUR, da sich der Wert eines Brenntag SE-Anteils am 20.01.2026 auf 48,29 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 28,16 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Brenntag SE bezifferte sich zuletzt auf 7,06 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Brenntag SE-Aktie an der Börse XETRA war der 29.03.2010. Ein Brenntag SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 51,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
|49,64
|-0,76%