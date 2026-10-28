Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Langfristige Anlage
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28.10.2026 10:03:56
DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Brenntag SE-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 69,04 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14,484 Brenntag SE-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.10.2026 911,07 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 62,90 EUR belief. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 911,07 EUR entspricht einer negativen Performance von 8,89 Prozent.
Brenntag SE war somit zuletzt am Markt 9,08 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des Brenntag SE-Papiers fand am 29.03.2010 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Brenntag SE-Anteils belief sich damals auf 51,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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