DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Brenntag SE-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen Brenntag SE-Anteile letztlich bei 69,96 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 100 EUR in die Brenntag SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,429 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 14.04.2026 80,96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 56,64 EUR belief. Damit wäre die Investition 19,04 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Brenntag SE bezifferte sich zuletzt auf 8,31 Mrd. Euro. Brenntag SE-Anteile wurde am 29.03.2010 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ein Brenntag SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at