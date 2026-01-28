Brenntag Aktie

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

Profitable Brenntag SE-Anlage? 28.01.2026 10:04:00

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Brenntag SE-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Brenntag SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 65,14 EUR. Bei einem Brenntag SE-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,352 Brenntag SE-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 27.01.2026 762,20 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 49,65 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 23,78 Prozent vermindert.

Insgesamt war Brenntag SE zuletzt 7,27 Mrd. Euro wert. Am 29.03.2010 wurden Brenntag SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Brenntag SE-Anteils lag damals bei 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

