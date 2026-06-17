Brenntag Aktie

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WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

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Rentable Brenntag SE-Investition? 17.06.2026 10:04:19

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Brenntag SE-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Brenntag SE-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Brenntag SE-Papier an diesem Tag 76,24 EUR wert. Bei einem Brenntag SE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,312 Brenntag SE-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 16.06.2026 72,22 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 55,06 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 27,78 Prozent.

Insgesamt war Brenntag SE zuletzt 8,08 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der Brenntag SE-Aktie fand am 29.03.2010 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Brenntag SE-Anteilsschein bei 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Brenntag

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