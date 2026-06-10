DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Brenntag SE-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Brenntag SE-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 72,54 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Brenntag SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 137,855 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Brenntag SE-Anteile wären am 09.06.2026 7 615,11 EUR wert, da der Schlussstand 55,24 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23,85 Prozent verringert.

Brenntag SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,92 Mrd. Euro. Der Brenntag SE-Börsengang fand am 29.03.2010 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Brenntag SE-Aktie wurde der Erstkurs mit 51,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at