Brenntag Aktie

Brenntag für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Brenntag SE-Anlage? 10.06.2026 10:04:15

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 3 Jahren bedeutet

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Brenntag SE-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Brenntag SE-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 72,54 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Brenntag SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 137,855 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Brenntag SE-Anteile wären am 09.06.2026 7 615,11 EUR wert, da der Schlussstand 55,24 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23,85 Prozent verringert.

Brenntag SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,92 Mrd. Euro. Der Brenntag SE-Börsengang fand am 29.03.2010 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Brenntag SE-Aktie wurde der Erstkurs mit 51,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Brenntag

Nachrichten zu Brenntag SE

mehr Nachrichten