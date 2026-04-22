DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Brenntag SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Brenntag SE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Brenntag SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Brenntag SE-Aktie bei 75,26 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Brenntag SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 13,287 Brenntag SE-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 60,38 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 802,29 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 19,77 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Brenntag SE belief sich zuletzt auf 8,63 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Brenntag SE-Papiere an der Börse XETRA war der 29.03.2010. Der Erstkurs des Brenntag SE-Anteils belief sich damals auf 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at