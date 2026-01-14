DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Brenntag SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das Brenntag SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Brenntag SE-Aktie an diesem Tag bei 54,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Brenntag SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 184,502 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.01.2026 auf 50,48 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 313,65 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 6,86 Prozent eingebüßt.

Alle Brenntag SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,19 Mrd. Euro. Am 29.03.2010 wurden Brenntag SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der Brenntag SE-Aktie lag beim Börsengang bei 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at