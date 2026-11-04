DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Brenntag SE von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Brenntag SE-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 82,64 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 121,007 Brenntag SE-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 62,62 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 577,44 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 24,23 Prozent abgenommen.

Brenntag SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,15 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Brenntag SE-Anteile an der Börse XETRA war der 29.03.2010. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Brenntag SE-Anteils auf 51,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at