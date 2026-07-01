Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Brenntag SE-Investment
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01.07.2026 10:04:13
DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Brenntag SE von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde das Brenntag SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 56,60 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Brenntag SE-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 176,678 Brenntag SE-Anteilen. Die gehaltenen Brenntag SE-Papiere wären am 30.06.2026 9 395,76 EUR wert, da der Schlussstand 53,18 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 6,04 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Brenntag SE bezifferte sich zuletzt auf 7,69 Mrd. Euro. Am 29.03.2010 wurden Brenntag SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Brenntag SE-Aktie lag damals bei 51,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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