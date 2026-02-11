DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Brenntag SE von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Brenntag SE-Einstiegs gewesen.

Das Brenntag SE-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Brenntag SE-Anteile an diesem Tag bei 61,98 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,613 Brenntag SE-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 10.02.2026 94,16 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 58,36 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,84 Prozent verringert.

Brenntag SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,99 Mrd. Euro gelistet. Am 29.03.2010 fand der erste Handelstag des Brenntag SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Brenntag SE-Anteilsschein bei 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at