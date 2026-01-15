Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Commerzbank-Anlage unter der Lupe
|
15.01.2026 10:03:27
DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Commerzbank-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 8,06 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Commerzbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 124,085 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 14.01.2026 auf 36,03 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 470,78 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 347,08 Prozent vermehrt.
Alle Commerzbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 40,33 Mrd. Euro. Am 05.06.2000 wagte die Commerzbank-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Commerzbank-Aktie auf 38,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Commerzbank
|
15.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
15.01.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
15.01.26