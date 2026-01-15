DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Commerzbank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Commerzbank-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 8,06 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Commerzbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 124,085 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 14.01.2026 auf 36,03 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 470,78 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 347,08 Prozent vermehrt.

Alle Commerzbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 40,33 Mrd. Euro. Am 05.06.2000 wagte die Commerzbank-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Commerzbank-Aktie auf 38,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at