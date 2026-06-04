DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Die Commerzbank-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Commerzbank-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 7,35 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 13,604 Commerzbank-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 495,31 EUR, da sich der Wert einer Commerzbank-Aktie am 03.06.2026 auf 36,41 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 395,31 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Commerzbank belief sich zuletzt auf 41,91 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Commerzbank-Anteils fand am 05.06.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Commerzbank-Aktie lag beim Börsengang bei 38,00 EUR.

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Redaktion finanzen.at