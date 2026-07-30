Commerzbank Aktie

Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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Commerzbank-Investition 30.07.2026 10:03:24

DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Commerzbank gewesen.

Am 30.07.2016 wurde das Commerzbank-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Commerzbank-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 5,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Commerzbank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 696,065 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 62 500,00 EUR, da sich der Wert einer Commerzbank-Aktie am 29.07.2026 auf 36,85 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 525,00 Prozent gesteigert.

Am Markt war Commerzbank jüngst 42,38 Mrd. Euro wert. Das Commerzbank-Papier wurde am 05.06.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Commerzbank-Papiers auf 38,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Commerzbank AG

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