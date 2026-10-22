Commerzbank Aktie

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WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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Commerzbank-Anlage 22.10.2026 10:03:22

DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Commerzbank-Investment verdienen können.

Die Commerzbank-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Commerzbank-Papier bei 6,08 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Commerzbank-Aktie investierten, hätten nun 1 646,091 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 37,29 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 61 382,72 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 513,83 Prozent.

Commerzbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 39,66 Mrd. Euro gelistet. Am 05.06.2000 wurden Commerzbank-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Commerzbank-Anteils belief sich damals auf 38,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Thomas Lohnes/Getty Images

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02.10.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
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