DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Commerzbank-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Commerzbank-Aktie bei 5,40 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 18,505 Commerzbank-Aktien. Die gehaltenen Commerzbank-Papiere wären am 31.01.2024 197,63 EUR wert, da der Schlussstand 10,68 EUR betrug. Damit wäre die Investition 97,63 Prozent mehr wert.

Commerzbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,28 Mrd. Euro. Der Commerzbank-Börsengang fand am 05.06.2000 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Commerzbank-Aktie wurde der Erstkurs mit 38,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at