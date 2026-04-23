Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Performance unter der Lupe
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23.04.2026 10:03:25
DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Commerzbank-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Commerzbank-Papier 10,70 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die Commerzbank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,350 Commerzbank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 34,82 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 325,57 EUR wert. Mit einer Performance von +225,57 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Commerzbank war somit zuletzt am Markt 40,52 Mrd. Euro wert. Das Commerzbank-Papier wurde am 05.06.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Commerzbank-Papier bei 38,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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