Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Frühe Anlage
|
05.02.2026 10:03:18
DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde die Commerzbank-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 5,63 EUR wert. Bei einem Commerzbank-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 177,683 Commerzbank-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 35,11 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 6 238,45 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 523,85 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 40,42 Mrd. Euro. Das Commerzbank-Papier wurde am 05.06.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Commerzbank-Papiers lag beim Börsengang bei 38,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Commerzbank
|
05.02.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
03.02.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
03.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Das macht der DAX am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
03.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
03.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
02.02.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
Analysen zu Commerzbank
|02.02.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|26.01.26
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.01.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|26.01.26
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.01.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|26.01.26
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.01.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|33,92
|0,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.