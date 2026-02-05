Commerzbank Aktie

Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

<
Frühe Anlage 05.02.2026 10:03:18

DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Commerzbank eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde die Commerzbank-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 5,63 EUR wert. Bei einem Commerzbank-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 177,683 Commerzbank-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 35,11 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 6 238,45 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 523,85 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 40,42 Mrd. Euro. Das Commerzbank-Papier wurde am 05.06.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Commerzbank-Papiers lag beim Börsengang bei 38,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: mf

02.02.26 Commerzbank Hold Warburg Research
26.01.26 Commerzbank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
26.01.26 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
20.01.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
Commerzbank 33,92 0,30% Commerzbank

06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
