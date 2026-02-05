DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Commerzbank eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde die Commerzbank-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 5,63 EUR wert. Bei einem Commerzbank-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 177,683 Commerzbank-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 35,11 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 6 238,45 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 523,85 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 40,42 Mrd. Euro. Das Commerzbank-Papier wurde am 05.06.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Commerzbank-Papiers lag beim Börsengang bei 38,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at