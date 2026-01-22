Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Commerzbank-Investment
|
22.01.2026 10:03:51
DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Commerzbank-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 17,78 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 562,430 Commerzbank-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.01.2026 19 268,84 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 34,26 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 92,69 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 38,81 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Commerzbank-Aktie fand am 05.06.2000 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Commerzbank-Aktie wurde der Erstkurs mit 38,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Commerzbank
|
20.01.26
|Commerzbank-Aktie dennoch niedriger: JPMorgan erhöht Kursziel (dpa-AFX)
|
19.01.26
|Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Commerzbank-Aktie mit Buy in neuer Analyse (finanzen.at)
|
19.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX im Minus (finanzen.at)
|
19.01.26
|Handel in Frankfurt: DAX mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.01.26
|Analyse: RBC Capital Markets bewertet Commerzbank-Aktie mit Sector Perform in neuer Analyse (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
15.01.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
15.01.26
|Impulsarmer Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag kaum bewegt (finanzen.at)