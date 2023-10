DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Commerzbank-Investment abgeworfen

Am 12.10.2020 wurden Commerzbank-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Commerzbank-Papier an diesem Tag 4,73 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 21,137 Commerzbank-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 10,40 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 219,72 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 119,72 Prozent erhöht.

Der Commerzbank-Wert an der Börse wurde auf 12,93 Mrd. Euro beziffert. Commerzbank-Anteile wurde am 05.06.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Commerzbank-Aktie lag beim Börsengang bei 38,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at