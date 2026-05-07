Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Lukrative Commerzbank-Anlage?
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07.05.2026 10:03:46
DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurden Commerzbank-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 7,08 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Commerzbank-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 412,230 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.05.2026 auf 36,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 52 167,77 EUR wert. Damit wäre die Investition 421,68 Prozent mehr wert.
Zuletzt ergab sich für Commerzbank eine Börsenbewertung in Höhe von 40,08 Mrd. Euro. Das Commerzbank-IPO fand am 05.06.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Commerzbank-Aktie belief sich damals auf 38,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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