Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Commerzbank-Investition im Blick
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18.06.2026 10:04:37
DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Commerzbank-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Commerzbank-Aktie letztlich bei 10,25 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 975,610 Commerzbank-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 17.06.2026 37 248,78 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 38,18 EUR belief. Damit wäre die Investition um 272,49 Prozent gestiegen.
Der Commerzbank-Wert an der Börse wurde auf 40,93 Mrd. Euro beziffert. Das Börsendebüt der Commerzbank-Aktie fand am 05.06.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Commerzbank-Aktie lag beim Börsengang bei 38,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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