Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Performance im Blick
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14.05.2026 10:03:37
DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Commerzbank-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Commerzbank-Anteile betrug an diesem Tag 26,23 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,812 Commerzbank-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 137,86 EUR, da sich der Wert eines Commerzbank-Anteils am 13.05.2026 auf 36,16 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 37,86 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Commerzbank belief sich jüngst auf 40,33 Mrd. Euro. Das Commerzbank-IPO fand am 05.06.2000 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des Commerzbank-Papiers lag damals bei 38,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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