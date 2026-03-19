Commerzbank Aktie

Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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Lohnender Commerzbank-Einstieg? 19.03.2026 10:04:12

DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Commerzbank-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit Commerzbank-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 23,93 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Commerzbank-Aktie investierten, hätten nun 41,789 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Commerzbank-Aktien wären am 18.03.2026 1 374,01 EUR wert, da der Schlussstand 32,88 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37,40 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Commerzbank eine Börsenbewertung in Höhe von 37,07 Mrd. Euro. Am 05.06.2000 wurden Commerzbank-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt des Commerzbank-Papiers wurde der Erstkurs mit 38,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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