Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Lohnender Commerzbank-Einstieg?
|
19.03.2026 10:04:12
DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit Commerzbank-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 23,93 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Commerzbank-Aktie investierten, hätten nun 41,789 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Commerzbank-Aktien wären am 18.03.2026 1 374,01 EUR wert, da der Schlussstand 32,88 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37,40 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Commerzbank eine Börsenbewertung in Höhe von 37,07 Mrd. Euro. Am 05.06.2000 wurden Commerzbank-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt des Commerzbank-Papiers wurde der Erstkurs mit 38,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Commerzbank
|
19.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
19.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
19.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
19.03.26
|XETRA-Handel DAX am Donnerstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.03.26
|XETRA-Handel DAX fällt am Donnerstagmittag zurück (finanzen.at)
|
19.03.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX in Rot (finanzen.at)
|
18.03.26
|XETRA-Handel LUS-DAX legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
18.03.26
|Börse Frankfurt: DAX verliert schlussendlich (finanzen.at)