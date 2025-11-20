Commerzbank Aktie

Lohnende Commerzbank-Anlage? 20.11.2025 10:04:01

DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Commerzbank-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Commerzbank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Commerzbank-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 10,50 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Commerzbank-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,524 Commerzbank-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2025 gerechnet (31,69 EUR), wäre die Investition nun 301,81 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +201,81 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 35,34 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Commerzbank-Papiere an der Börse XETRA war der 05.06.2000. Den ersten Handelstag begann der Commerzbank-Anteilsschein bei 38,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Commerzbank AG

