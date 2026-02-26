DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Commerzbank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Commerzbank-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Commerzbank-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Commerzbank-Aktie letztlich bei 10,67 EUR. Bei einem Commerzbank-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 93,721 Commerzbank-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 25.02.2026 3 364,57 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 35,90 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 236,46 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Commerzbank eine Börsenbewertung in Höhe von 38,62 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Commerzbank-Papiers fand am 05.06.2000 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines Commerzbank-Anteils lag damals bei 38,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at