Commerzbank Aktie

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WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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Lukrative Commerzbank-Investition? 10.09.2026 10:03:55

DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Commerzbank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Commerzbank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Commerzbank-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Commerzbank-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Commerzbank-Papier letztlich bei 9,30 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Commerzbank-Aktie investiert hat, hat nun 1 075,731 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Commerzbank-Aktie auf 42,10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 45 288,30 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 352,88 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Commerzbank eine Börsenbewertung in Höhe von 46,10 Mrd. Euro. Das Commerzbank-Papier wurde am 05.06.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Commerzbank-Papiers bei 38,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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