Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Lukrative Commerzbank-Investition?
|
10.09.2026 10:03:55
DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Commerzbank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Commerzbank-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Commerzbank-Papier letztlich bei 9,30 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Commerzbank-Aktie investiert hat, hat nun 1 075,731 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Commerzbank-Aktie auf 42,10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 45 288,30 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 352,88 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Commerzbank eine Börsenbewertung in Höhe von 46,10 Mrd. Euro. Das Commerzbank-Papier wurde am 05.06.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Commerzbank-Papiers bei 38,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Commerzbank
|
12:26
|Zuversicht in Frankfurt: So performt der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Handel: DAX am Mittag in Rot (finanzen.at)
|
09.09.26
|EQS-PVR: Commerzbank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
07.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
07.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
07.09.26
|Schwacher Handel: DAX nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
07.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Montagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Commerzbank
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|41,79
|-0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.