Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|Rentable Commerzbank-Investition?
|
13.11.2025 10:04:25
DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Commerzbank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das Commerzbank-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 4,93 EUR. Bei einem Commerzbank-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 028,398 Commerzbank-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2025 auf 34,88 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70 750,51 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 607,51 Prozent gesteigert.
Der Commerzbank-Wert an der Börse wurde auf 37,82 Mrd. Euro beziffert. Das Börsendebüt der Commerzbank-Aktie fand am 05.06.2000 an der Börse XETRA statt. Ein Commerzbank-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 38,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
